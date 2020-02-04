وفاة الناقد والمفكر الأمريكي جورج ستاينر عن عمر يناهز 90 عاما

المصدر: د ب أ

توفى الناقد والمفكر الأمريكي جورج ستاينر أمس الاثنين عن عمر يناهز 90 عاما، وفقا لما قاله نجله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وتوفى ستاينر في مدينة كامبريدج البريطانية، حيث كان يعيش مع زوجته الأكاديمية والمؤرخة زارا ستاينر.

وكان ستاينر يعرف بمهارته التحليلية وبلاغته.

ويذكر أن ستاينر ولد لأبوين نمساويين يهوديين في العاصمة الفرنسية باريس عام 1929، وهاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1940.

وحصل ستانير على جوائز دولية وتكريمية على أعماله، التي غالبا ما كانت تتركز حول قوة التعبير والكلمة المكتوبة.

ويشار إلى أن ستانير لديه ابنين من زوجته زارا.