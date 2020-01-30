ابنة الملياردير بيل غيتس تعلن خطوبتها من مصري

المصدر: د ب أ

أعلنت جينفر ابنة الملياردير بيل غيتس خطوبتها من المصري نايل نصار، بعد علاقة صداقة دامت أربعة أعوام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن جينفر / 23 عاما/ أعلنت نبأ خطوبتها من نايل / 28 عاما/ أمس الأربعاء من خلال موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وكتبت جيفنر" نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار لأن نقضي حياتنا سويا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب. بالتأكيد نعم أوافق".

ونشرت جينفر صورة لها مع نايل وهما يقومان برحلة تزحلق، وبدت متأثرة ومتفاجئة بعدما عرض عليها نايل الزواج.

وظهرت جينفر في الصورة وهى ترتدي خاتم ماسي كبير.

وكتب نايل على صفحته على موقع انستجرام" لقد وافقت ".

وبدات علاقة الصداقة بين نايل وجينفر أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد.