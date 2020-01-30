شاهد.. سيارة تقتحم بوابة مستشفى "أرامكو" في الظهران

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة "المدينة" السعودية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني يظهر نجاة مسن بعد ارتطام مركبته بأحد بوابات مستشفى شركة “أرامكو” في الظهران.

وبحسب المقطع المتداول والذي وثقته أحد المواطنات؛ فإن سيارة فضية اللون قامت باختراق زجاج المستشفى الأمامي، بينما يحاول رجال الإنقاذ مساعدة رجل مسن في الخروج منها.

وأوضحت السعودية موثقة الفيديو لـ "المدينة" أنها كان لديها موعد بالمستشفى لتفاجأ بالحادثة، وبأن المتسبب فيها رجل مسن، مبدية تعاطفها معه.