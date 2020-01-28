بالفيديو.. بناء مسجد في إندونيسيا بمئات الصناديق البلاستيكية

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في خطوة لحماية البيئة وإعادة تدوير البلاستيك، عملت شركة إندونيسية على تصميم مبنى يضم حديقة صغيرة ومسجدا مجهزا بغرفة الوضوء والصلاة، باستخدام المئات من صناديق الزجاجات البلاستيكية الملونة في مدينة تانجيرانج الإندونيسية.

ووفقاً لموقع "روبتلي"، شوهد المصلون وهو يقيمون الصلاة يوم الجمعة داخل المسجد.

ويضم المسجد مساحة لغسل القدمين وإزالة الأحذية، بالإضافة إلى غرفة مغطاة للصلاة.

صمم المسجد الذي تبلغ مساحته 440 قدمًا مربعًا (134 مترًا) من قبل استوديو Parisauli Arsitek بهدف إعادة تدوير مئات الصناديق المهملة.

ولبناء المسجد تم تكديس الصناديق البلاستيكية فوق بعضها البعض قبل أن يتم ربطها معًا ودعمها بأعمدة معدنية، بينما تعمل الصناديق البلاستيكية الأخرى المتصلة بالخارج كحاملات لنباتات الزينة.