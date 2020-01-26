بالفيديو.. إيقاف سعودي تعمد صدم مركبة لإفساح الطريق لماشية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أوقف الأمن العام في المملكة العربية السعودية مواطناً سعودياً في العقد الثالث من العمر واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، لتعمده إعاقة حركة السير عند أحد التقاطعات الرئيسية في محافظة الخرج باستخدام مركبته، وذلك لتمكين فطيع يملكه من الماشية للعبور.  

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام  بالمملكة  على "تويتر" اليوم "الأحد"، إيقاف مواطن سعودي لتعمده إعاقة حركة السير بأحد التقاطعات الرئيسية بمحافظة الخرج ، وتعمده صدم مركبة اثناء محاولة قائدها عبور التقاطع .

 

كلمات دالة:
  • السعودية،
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  • الخرج،
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  • الإجراءات النظامية،
  • المركبة
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