علامة النصر.. ماذا تقصد بها نانسي عجرم ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر حسابها في "إنستغرام" رافعة علامة النصر، في ثاني ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة القتيل في منزلها، وتزامن ذلك مع استدعاء زوجها الدكتور فادي الهاشم مرة أخرى للتحقيق في القضية، إذ استمر استجوابه عدة ساعات، ثم اتخذ القاضي قراراً بتركه رهن التحقيق، وحدد جلسة جديدة يوم 10 مارس المقبل على أن يستدعى عدد من العاملين لدى الزوج للاستماع إلى شهاداتهم، وفقاِ لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وبعد ساعات، ظهرت نانسي في الصورة التي التقطت أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج "ذا فويس كيدز"، ضاحكة، ما أثار تكهنات معجبيها، ممن تناولوا الصورة بشكل موسع، لاسيما أن شائعات ترددت أخيراً عن أنها لن تقوم بأي نشاط فني، وستتخلى عن دورها في لجنة تحكيم البرنامج، لتأتي الصورة وتنفي كل هذه الشائعات، وتبدو فيها قوية متماسكة باسمة.