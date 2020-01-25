شاهد.. قرش يمشي!

المصدر: البيان الإلكتروني

تم مؤخراً اكتشاف أربعة أنواع من قرش المشي في أستراليا، مما يضاعف عدد الأنواع المعروفة إلى تسعة.

وتمكن مهارة المشي القرش المفترس من سحق الشعاب المرجانية في المياه الساحلية خلال فترات المد والجزر المنخفضة، عندما تكون المياه ضحلة، كما أنها تتيح له الخروج من الماء للتنقل بين برك المياه.

ويستعمل هذه النوع من القرش زعانفه للزحف والمشي، وهو ما يميزه عن الأنواع ذات الصلة الوثيقة، مثل قرش الخيزران.

ويمكن العثور على الأنواع التسعة المعروفة في المياه شبه الاستوائية للأرخبيل الهندي الأسترالي، حيث يعيش كل منها في نطاق صغير، بحسب (newsweek).