صرصور في مستشفى يقود شاباً أردنياً للسجن

المصدر: البيان الإلكتروني

أسقط الدكتور محمود زريقات مدير مستشفى البشير في الأردن، الشكوى عن الشاب الذي قام بتصوير مقطع فيديو يظهر من خلاله وجود "صرصور" في قسم العناية المركزة بالمستشفى. والذي تم سجنه 24 ساعة بسبب شكوى تقدم بها مدير المستشفى. بحسب موقع "الوكيل الاخباري".

وقال الزريقات أن " ما تم تداوله ، يؤثر على ثقة المواطنين بالمستشفى، حيث يخدم شريحة كبيرة من الأردنيين ومن الجاليات العربية، وما ظهر يعتبر أمراً سلبيا للغاية ، ولا بدّ من وجود بعض الثغرات في أي مؤسسة حكومية، لكن التشهير بها يثير استياء المواطنين".

وكان والد الشاب قد صرح لوسائل إعلام اردنية في وقت سابق إن مدير مستشفى البشير اشتكى على نجله البالغ من العمر "19" عاما، بعد توثيقه فيديو يثبت تواجد الصراصير داخل قسم طوارئ بالمستشفى.

وأكد بأن الإبن لم يكن في نيته الإساءة للمستشفى أو كوادرها، انما لإيصال شكواه للمسؤولين.

وكان زريقات ، أصدر بيانا، في وقت سابق ، أكد من خلاله بأن شركات النظافة تكبدت غرامات تجاوزت الـ (200) الف دينار في العام 2019، ما حفزهم لتقديم خدمات جيدة جداً ونطمح للوصول إلى الممتاز، أجزم ان من قام بهذا العمل كان لغرض ما وبهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة واجزم ان هناك من له مصلحة".