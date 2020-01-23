شاهد.. هندية في سن الـ 17 صاحبة أطول شعر في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفظ فتاة هندية تبلغ من العمر 17 عامًا بلقب أطول شعر في العالم منذ أكثر من عقد بعد أن توقفت عن قص شعرها بسبب تجربة سيئة في صالون الحلاقة عندما كانت في سن السادسة.

نيلانشي باتيل وبعد 11 عاما، أصبح طول شعرها يبلغ 190 سنتيمترا، الأمر الذي جعلها تحتفظ بلقب غينيس للأرقام القياسية الذي سبق وأن تحصلت عليه في العام 2018، وفق "يورونيوز".

الفتاة المنحدرة من بلدة موداسا الصغيرة الواقعة بولاية غوجارات في الهند تفوقت على باقي المرشحات وفقًا لسجلات غينيس للأرقام القياسية في العام 2018، حيث كان يبلغ طول شعرها 170.5 سنتيمتر.

وقال والد نيلانشي لوكالة فرانس برس وعلامات الفخر تبدو على محياه "شعر ابنتي الوحيدة حولها من شخصية محلية إلى شخصية عالمية".

من جهتها باتيل، الملقبة بـ "رابونزيل" من قبل صديقاتها نسبة للأميرة ذات الشعر الطويل المتدفق في رواية الأخوان غريم، أكدت أنها لم تتردد على مصففة شعر منذ 11 عامًا. وأضافت أنها تهتم بشعرها كباقى المراهقات، فهي تغسله مرة في الأسبوع وتغذيه بالزيت مرة إلى مرتين في الأسبوع بمساعدة والدتها.

على باتيل ارتداء أحذية ذات الكعب العالي لتفادي ملامسة شعرها الأرض.

شاهد.. هندية في سن الـ 17 صاحبة أطول شعر في العالمhttps://t.co/rgDNqbRHLP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GjeiBOpBI9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2020