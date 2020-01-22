كينتاكي تعتذر عن «إعلان المراهقين»

المصدر: رويترز

اعتذرت سلسلة مطاعم كنتاكي (كيه.إف.سي) يوم الثلاثاء عن إعلان أطلقته في أستراليا يظهر صبيين وهما يحملقان في امرأة بعد دعوات من جماعة محلية بمقاطعتها بسبب الإعلان الذي وصفته بأنه "ينطوي على تمييز على أساس الجنس".

ومدة الإعلان 15 ثانية وبدأ بثه على التلفزيون الأسترالي قبل ثلاثة أسابيع كما وضع على قناة كنتاكي على اليوتيوب. ويظهر الإعلان شابة ترتدي ثوبا قصيرا وهي تنظر في انعكاس صورتها في زجاج سيارة متوقفة.

ثم تنفتح نافذة السيارة ليظهر فيها صبيان وهما يحدقان بذهول قبل أن تبتسم وتقول "هل قال أحد كيه.إف.سي؟".

واجتذب الإعلان حتى الآن 60 ألف مشاهدة على يوتيوب و160 استنكارا و700 إعجاب.

وقال متحدث باسم إدارة منطقة جنوب الهادي في الشركة "نعتذر إن كنا أسأنا لأي شخص بإعلاننا الأخير. لم تكن نيتنا رسم صورة نمطية للنساء وللفتيان بشكل سلبي".

ووصف البعض الإعلان على تويتر بأنه "هزلي" وقالوا إن الشركة لا تحتاج للاعتذار.

وقالت متحدثة باسم الجماعة "مثل تلك الإعلانات ترسخ لأفكار خاطئة مثل أننا لا يمكننا توقع أفضل من ذلك من الفتيان.