فيديو .. أسد يهاجم طفلاً و"حقيبة" تنقذه

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

تعرض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات لهجوم من قبل أسد جبلي بينما كان يمشي في حديقة وايتنج رانش وايلدرنس في ليك فورست بكاليفورنيا مع أسرته يوم الاثنين.

وقالت السلطات إن الطفل كان يسير مع خمسة من أفراد أسرته عندما هجم الأسد عليه ممسكاً به من رقبته.

وفي محاولة لإنقاذ ابنه، ألقى والد الطفل حقيبة ظهر للأسد، الذي ترك الطفل وأسرع ملتقطاً الحقيبة وتسلق الشجرة. وتم نقله إلى مستشفى محلي وحالته مستقرة.

وأصيب الطفل بجروح في رقبته نتيجة الهجوم، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للأسد واقفاً على غصن شجرة بينما يحمل حقيبة الظهر في فكه.

وقرر المسؤولون في إدارة الأسماك والحياة البرية إعدام الأسد بسبب تهديده للسلامة العامة.