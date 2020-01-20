في مشهد مبدع.. الشمس تتوسد الغيوم والقمم تلتحف الضباب في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

مشاهد نادرة رصدتها الكاميرا الطائرة لكثافة الضباب الذي يغطي جبال الحشر بالسعودية إذ يحجب قممها عن صدرها، عبر تقنية التايم لابس ومشاهد أخرى عادية، إذ تتميز جبال الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان هذه الأيام بأجواء شتوية رائعة.

ووفقاً لموقع "سبق" تعتبر جبال الحشر من أجمل الجبال ذات الطبيعة البكر شرق منطقة جازان، وتشهد هذه الأيام مناظر طبيعية جميلة حيث ظهر الضباب وكأنه وسادة للشمس من فوقه، وغطي الضباب والسحاب السماء بشكل كثيف.

ورصد المصور حسن الحريصي مشاهد الضباب المتموج صباح أمس الأحد في مشاهد نادرة من قمم الجبال.