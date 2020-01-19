2.3 مليون دولار قيمة سيارات الممثل الراحل بول ووكر

المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة نارية كانت مملوكة للممثل الأمريكي الراحل بول ووكر نجم سلسلة أفلام (فاست أند فيوريس) الشهيرة بيعت مقابل 2.33 مليون دولار في منافسة محمومة بمزاد سيارات سنوي في ولاية أريزونا.

وحققت التشكيلة نتائج قوية في مزاد باريت-جاكسون بمدينة سكوتسديل تصدرتها سيارة "بي.إم.دبليو إم3 لايتوايت" إنتاج عام 1995 حيث سجلت 385 ألف دولار أمس السبت آخر أيام المزاد.

وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه بالسيارات، عن 40 عاما في حادث سيارة من نوع "بورشه كاريرا جي.تي" حين كان يجلس إلى جوار قائدها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضا في الحادث، في نوفمبر تشرين الثاني 2013.

وحسب رويترز، بيعت 18 سيارة وثلاث دراجات نارية لـ "ووكر" تمتد أعمارها على مدار خمسة عقود قبل انتهاء المزاد، وضمت التشكيلة سيارة نيسان 370زد سجلت 105600 دولار وهو أعلى ثمن لسيارة من هذه الطراز في المزاد.

وستذهب إيرادات البيع لمجلس أوصياء يخص ميدو ابنة ووكر.