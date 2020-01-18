شاهد.. طائرة تسكب وقودها فوق مدرسة ابتدائية

المصدر: البيان الإلكتروني

سكبت طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية وقودها على محيط مدرسة ابتدائية في ضواحي لوس أنجلوس، للتخفيف من وزنها، وذلك قبل هبوطها الاضطراري في مطار لوس أنجلوس.

وذكرت Agence France-Presse أن ضاغط محرك الطائرة توقف بعد الإقلاع.

وتسبب سكب الكيروسين في إصابة 17 تلميذاً في أحد المدارس وتسعة أشخاص بالغين كانوا في فناء مدرسة ابتدائية.

وقد قامت فرق الاسعاف بتقديم بعلاج التلاميذ، ولم تستدع الحاجة إلى الذهاب بهم إلى المستشفى بحسب موقع (Breaking Aviation News).