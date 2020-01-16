صورة من أعلى الأهرامات تودعه السجن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشر على حسابه على انستغرام في وصف المنظر من قمة أحد الأهرامات في مصر بالقول: " لا كلمات تعبّر!" فردّت عليه السلطات المصرية بكلمتي: "أنت موقوف."

غفل المؤثر الشهير عبر موقع انستغرام، المعروف باسم "كينغفيتالي" عن قراءة القوانين الصارمة وتسلّق قمة أحد أهرامات الجيزة، فما كان من الشرطة المصرية إلا أن اعتقلته لخرق القوانين.

وأكد "كينغفيتالي" واسمه الأصلي فيتالي زدوروفيتسكي أنه تعرّض على الإثر للسجن خمسة أيام داخل الزنازنين المصرية، دون أن تشفع له حملات دعم ثلاثة ملايين من المتابعين، بمن فيهم باريس هيلتون ولم تمنع خضوعه للقانون.

إلا أن الردّ الذي نشره عقب خروجه كان لافتاً، إذ قال: " لقد دخلت السجن مرات عديدة لكن هذه المرة كانت الأسوأ. لقد رأيت أشياء مريعة لا أتمناها لأحد." غير أن الناشط الروسي الأمريكي لم يظهر الندم حيال ما قام به مؤكداً أنه سيعيد الكرة، وقال: "هل الأمر يستحق! بالطبع نعم، لقد فعلت ذلك لسبب وجيه." دون أن يكشف عنه. كما أبلغ متابعيه أنه سيقوم قريباً بمشاركتهم فيديو تجربة صعود أعلى الأهرامات قريباً "بحيث يستطيع العالم بأكمل رؤيته"، كما قال.