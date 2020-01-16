شاهد.. رقص بوش وبوتين في سوتشي

المصدر: البيان الإكتروني

هذه هي اللقطات التي كان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش يأمل أن تبقى في الأرشيف، حيث يظهر وهو يرقص على أغنية شعبية روسية مع فلاديمير بوتين في الخلفية.

الرقصة تعود للعام 2008 في سوتشي، وتم إصدارها مؤخرًا من قبل الكرملين بمناسبة مرور 20 عامًا على تولي الرئيس الروسي السلطة، بحسب (euronews).

وقد ظهر في آخر الفيديو بوش وهو يضحك بعد نهاية الرقصة مع زوجته لورا وبوتين على مائدة العشاء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في اليوم التالي، قال الرئيس بوش: "أنا سعيد فقط لأن فيلق الصحافة لدينا لم يران أحاول أداء الرقصة التي طلب مني القيام بها".

وعلق بوتين على رقصة بوش: قائلاً: "لقد تمكنا من رؤية أنك راقص رائع"، فرد عليه بوش: "سنبقي الأمر عند هذا الحد".

يذكر ان بوش زار بوتين في سوتشي بعد قمة الناتو التي عقدت في بوخارست، التي دعا فيها الرئيس الأمريكي جورجيا وأوكرانيا للانضمام إلى الحلف الأطلسي، رغم معارضة روسيا.