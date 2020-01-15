أول تعليق من محامي زوج نانسي عجرم بعد توجيه تهمة القتل العمد لموكله

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر غابي جرمانوس محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بياناً تعقيبياً على اتهام النيابة اللبنانية لموكله بالقتل العمد في قضية الشاب السوري محمد الموسى.

وقال جرمانوس في بيانه "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".

وأضاف "من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".