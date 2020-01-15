لوريال تعلن عن جهاز ثوري يسمح للنساء بصنع مستحضراتهن بأنفسهن

المصدر: د ب أ

تريد عملاق مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال جعل مستحضرات التجميل فردية بشكل أكبر من ذي قبل بجهاز جديد يتيح للمستهلكات مزج المكونات لصنع كريم الوجه الخاص بهن وغيرها من مستحضرات التجميل.

,يسمح جهاز "بيرسو" الجديد للمستهلكات بصنع كريمات الترطيب والسيروم والكريمات المخصصة لأسفل العينين وفقا لرغباتهن, وتقول لوريال إن المستخدمات سوف يتمكن قريبا من صنع درجاتهن الخاصة من أحمر الشفاه.

حتى أن "جهاز الجمال" ذي التقنية العالية سوف يسمح للمستخدمات بتحديد أشياء مثل الطقس وجودة الهواء وحالة البشرة لجعل النتيجة النهائية ملائمة للغاية.

وفي حال كانت المستخدمة لديها قطعة علوية صفراء جديدة، تريد لوريال المساعدة في التأكد من أن المستهلكة تمزج درجات المكياج الصحيحة لتلائمها بمساعدة التطبيق المرافق.

وتأخذ الأمور منحى تكنولوجي بشكل أكبر عندما يتم استخدام التطبيق لالتقاط صورة سيلفي. وحينها تقوم تكنولوجيا " ModiFace" من لوريال بتشغيل ذكائها الاصطناعي لتحليل طبيعة بشرتك بما في ذلك أي تجاعيد أو خطوط أو بقع أو مسام، لتشمل النتيجة النهائية كل المكونات التي يحتاجها وجهك.

وسوف يغير الجهاز إعداداته خلال الاستخدام الصباحي والمسائي .

ويقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوريال، نيكولا ايرونيموس إن الجهاز الجديد سوف يقدم لمستخدمات المكياج "تخصيص غير محدود تقريبا ودقة متنهاهية".

وجرى الكشف عن الجهاز في معرض " CES " التجاري السنوي للتكنولوجيا في لاس فيجاس، ومن غير المتوقع أن يطرح في الأسواق حتى 2021.