اليوتيوبر جاي: الإسلام دين السماحة

المصدر: البيان الإلكنروني

بعد زيارته المتكررة للمملكة العربية السعودية، ودراسته للدين الإسلامى على مدار الشهور الماضية، أعلن اليوتيوبر الكوري كيم جاى، اعتناقه الدين الإسلامي، فى مقطع فيديو جديد له عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مؤكداً أن الإسلام هو دين السماحة.

وظهر جاي الشهير بالفيديوهات عبر قناته Youngsworld، فى المقطع الذى بثه منذ أيام، وهو فى طريقه إلى مسجد أنتشون، الذى يعد ثاني أكبر مسجد ومركز إسلامي في كوريا الجنوبية، مرتدياً ملابس أنيقة.

ونطق نجم الفيديوهات الذى يمتلك أكثر من 688 ألف متابع عبر قناته الرسمية، الشهادتين فى مقطع الفيديو، ووقع على وثيقة الانضمام للدين الإسلامى فى حضور عدد من أصدقائه الذين قاموا بتهنئته على الانضمام للدين الإسلامى.

ومن ثم حرص على مشاركة متابعيه جولته، التي شملت مائدة طعام ضخمة تتكون من كبسة سعودية والعديد من الطعام الخليجى، وكشف "جاى" عن اهتمام المسلمين به في بداية الامر وتعاملهم الجيد معه الذي قرر بناء عليه الانضمام لدين التسامح.

وقال جاى: "وأخيراً أصبحت مسلماً.. داوود كيم"، مؤكداً أنه اختار لنفسه اسم داوود، كما نشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يشهر إسلامه داخل أحد المركز الإسلامي في العاصمة الكورية سول، حيث تخطت معدلات مشاهدته 2 ونصف مليون مشاهدة.

وحظى مقطع الفيديو الذي بثه عبر قناته على أكثر من 1.7 مليون مشاهدة خلال ايام قليلة.

وسرعان ما توالت فيديوهات النجم الكوري الشهير عبر قناته على مدار الايام الماضية، والتي يشرح فيها كيفية انضمامه للإسلام والتعاليم الإسلامية.

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