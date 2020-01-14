بالفيديو.. يوتيوبر عالمي يعلن دخوله الإسلام

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر نجم اليوتيوب الكوري صاحب قناة "yongsworld" مقطع فيديو تقشعر له الأبدان وهو ينطق الشهادتين معلنا دخوله دين الإسلام.

وحسب صحيفة المدينة أعلن أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية اعتناقه الإسلام بأحد المراكز الإسلامية بكوريا بعد فترة وجيزة من زيارته للسعودية بأشهر.

ونشر "اليوتيوبر" عبر قناته في يوتيوب مقطع فيديو يظهر لحظة نطقه الشهادتين وتعلمه الوضوء والصلاة مؤكدا عزمه تعلم القرآن.

ولفت إلى أنه منحدر من عائلة مسيحية وكان يذهب للكنسية حتى سن 15 عاما، وأضاف أنه بعد زيارته للسعودية بدأ يتعلم عن الإسلام في محاولة منه للبحث عن السلام.

يذكر ان اليوتيوبر الكوري زار المملكة قبل أشهر وتنقل ما بين جدة والرياض وبث عبر قناته مقاطع من الفيديو توثق رحلته.