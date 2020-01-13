الرجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامناً مع محتجي فرنسا

المصدر: رويترز

تسلق آلان روبير أيقونة التسلق الحر الذي يعرف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" اليوم الاثنين برج توتال، وهو ناطحة سحاب من 48 طابقا في باريس، لإظهار تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد.

ورفع روبير (57 عاما) يديه عاليا بعد أن أكمل تسلق المبنى الواقع في حي لا ديفونس.

كان روبير تسلق أكثر من مئة مبنى منها جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي. وهذه تاسع مرة يتسلق فيها برج توتال.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقلته السلطات في عدة مناسبات. وهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.

وتشهد فرنسا منذ ما يزيد على شهر إضرابات واحتجاجات بسبب مسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.