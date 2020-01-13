ملياردير يبحث عن شريكة حياة تصطحبه إلى القمر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، العزباوات ممن تجاوزن العشرين من العمر للانضمام إلى برنامج حول رحلة بحث يجريها عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر.

وكتب مايزاوا (44 سنة) على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج: "مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة"، مضيفا أنه يريد "العثور على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معربا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي".

ومن المقرر أن يذهب مايزاوا في رحلته حول القمر العام 2023، ليصير بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها رجل الأعمال الشهير، إيلون موسك، وفق "روسيا اليوم".

وقال مايزاوا، الذي انفصل في الآونة الأخيرة عن حبيبته الممثلة أيامي جوريكي (27 عاما)، إنه يعتزم اصطحاب فنانين معه حتى تكون التجربة، التي أطلق عليها اسم "دير مون"، مصدر إلهام لهم.

وسيعرض البرنامج الوثائقي، الذي سيكون بعنوان "فول مون لوفرز" على خدمة "أبيما تي. في"، ويستهدف جمهورا من الشبان العازفين عن التلفزيون.

وكان مايزاوا، قد باع موقع "زوزو" الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لشركة "سوفتبانك غروب".