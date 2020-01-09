القبض على "كامبل" مهاجِمة الطالبة السعودية المحجبة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد محاولة هروب وتخفٍ فاشلة تمكنت الأجهزة الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية من اعتقال فتاة عنصرية أمريكية تبلغ من العمر (23 عاماً) إثر اعتدائها على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب الحجاب في 12 نوفمبر 2019 في محطة للسكك الحديدية في منطقة 900 جنوب وسط مدينة بورتلاند. حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ" .

كانت الطالبة السعودية قد أبلغت السلطات الأمنية بتعرُّضها لهجوم من قِبل إحدى الفتيات، وقيامها بسحب حجابها، ومحاولة خنقها به، ليتم التحقيق في الحادثة، ونجحت السلطات في مقاطعة مولتنوماه في التوصل إلى الجانية والبدء في إجراءات محاكمتها.

وأعلنت السلطات الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية التوصل إلى مقر اختباء المتهمة ياسمين رينيه كامبل؛ بعد تهربها من حضور جلسات المحاكمة، وقيامها بتغيير مقر إقامتها بهدف التخفي والتهرب من المحاكمة.

فأصدرت السلطات أمرا باعتقالها لها ، حيث تواجه كامبل اتهامات عدة منها التخويف من الدرجة الثانية، وتهمة محاولة واحدة للاختطاف، وتهمة واحدة من المضايقات، وتهمة جنائية من الدرجة الثالثة ما استدعى حجزها حجزاً كاملاً في سجن مقاطعة مولتنوماه.

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