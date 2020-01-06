أمريكية تنزع الحجاب من طالبة سعودية وتحاول خنقها

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهمت محكمة أمريكية امرأة بارتكاب جريمة كراهية بعدما حاولت خنق طالبة سعودية في ولاية أوريغون؛ غربي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب النائب العام في مقاطعة مولتنوما، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية: إن المعتدية، وتدعى جاسمين كامبل (23 عاما)، انتزعت حجاب الطالبة السعودية من الخلف، ثم حاولت خنقها، لكن الضحية دفعتها.

وبعد ذلك قامت كامبل «بتدنيس الحجاب»، حسب وثائق المحكمة. ووقعت الحادثة أمام محطة بورتلاند ماكس في 12 نوفمبر الماضي. وألقت شرطة بورتلاند القبض على كامبل في 13 ديسمبر 2019 لكن بتهم لا صلة لها بالحادثة.

وبحسب صحيفة عكاظ فقد كان من المقرر أن تمثل كامبل أمام المحكمة الجمعة لكنها لم تحضر، وهي ملاحقة قضائيا بمذكرة اعتقال.

وأكدت الطالبة السعودية (24 عاما) التي تدرس بجامعة بورتلاند ضمن برنامج تبادل طلابي، أنها لا تشعر بالأمان لارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وأبلغت الشرطة أنها تبحث عن وسائل أخرى.

فيما أعربت نائبة رئيس المجلس الاستشاري الإسلامي لمكتب شرطة بورتلاند موسي أولول عن أسفها الشديد للحادثة، وقالت: «ينبغي علينا تهيئة بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان. يجب أن يكون الجميع قادرين على ركوب الحافلة والتفكير في يومهم وليس متى سيكونون ضحايا».