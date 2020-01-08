أم تترك رضيعها يتجمد حتى الموت

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا حول وفاة طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر، تجمد حتى الموت بعدما وضعته أمه في عربة على شرفة المنزل في شرق روسيا صباح يوم الأحد.



و قال المسؤولون إن الطفل الرضيع تعرض لدرجة حرارة 20 تحت الصفر في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق البلاد، بعد أن وضعه والديه في الخارج "للنوم في الهواء المنعش" حسب قولهما.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأم البالغة من العمر 40 عامًا من نيكولاييفسك أون أمو، وضعت ابنها على الشرفة، و نسيته لمدة خمس ساعات، وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن سبب وفاة الرضيع هو انخفاض درجة حرارة جسمه.

وقالت وزارة الصحة الروسية إن إصابات الأطفال الصغار تزداد خلال عطلة العام الجديد، عادة بسبب السقوط والألعاب النارية والحروق.

ونصح الأطباء الأهالي بالحرص أكثر على أطفالهم ومراقبتهم عن كثب.