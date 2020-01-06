تفاصيل جديدة في حادثة اقتحام منزل نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل جديدة في حادثة اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم، مشيرة إلى معلومات قد تؤدي لتورط زوجها فادي الهاشم في القضية، حيث نقلت قناة «MTV» اللبنانية عن مصدر قضائي في النيابة العامة قوله إن القتيل «يدعى محمد الموسى» أصيب بــ 16 رصاصة، وكان بحوزته مسدس غير حقيقي.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت الهاشم على ذمة القضية بعد قتله اللص مقتحم منزله مستخدماً ما بدا أنه مسدس، ويبدو أن هذه الملابسات تعقد القضية، إذ أكد المصدر أن الهاشم سيبقى موقوفا حتى ظهر غد "الثلاثاء" للمثول أمام قاضي التحقيق، لإبداء تفسير منطقي لإطلاقه 16 رصاصة على السارق، بينما شدد المصدر على أن ذلك لا يعني أن الهاشم سيدان بجريمة قتل، إنما سيتم استكمال التحقيق لتوضيح ملابسات القضية، فيما سمح القضاء بنقل الهاشم إلى مستشفى محلي بسبب وضعه النفسي نتيجة الواقعة، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وفي أول تعليق لنانسي عجرم على حادثة اقتحام منزلها، بادرت المغنية اللبنانية بطمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد تداول أنباء عن إصابتها جراء الواقعة التي تعرضت لها أمس "الأحد".

ووفق وسائل إعلام محلية، قالت نانسي باقتضاب: «أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شيء أن عائلتي وأولادي بخير».

وتابعت: «حالتي النفسية لا تسمح بمزيد من التصريحات».

