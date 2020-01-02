عربيّ صهراً لترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيدا عن السياسة والأحداث والتوترات الدولية، لحفل خطبة ابنته تيفاني واللبناني مايكل بولس.

وحددت عائلتا ترامب وبولس، ‏يوم 11 يناير 2020، موعداً لحفل خطوبة تيفاني ومايكل في فلوريدا، في منتجع مارالاغو الفاخر الذي يمكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتداول المغردون بطاقة الدعوة التي وزعها البيت الأبيض.

وقالت "روسيا اليوم" إن لبناني الأصل، مايكل شربل بولس، وتيفاني دونالد ترامب، تعارفا في صيف 2018، عندما كانا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وتبلغ تيفاني، حسب الموقع اللبناني، 26 عاما وهي ابنة ترامب الصغرى من طليقته مارلا مابلز.

ونشأ اللبناني مايكل في مدينة لاغوس بنيجيريا، وتملك عائلته فيها‎ مجموعات شركات، إلى جانب عملها في تجارة السيارات والمعدات المختلفة والبناء.

وأفادت وسائل الإعلام بأن صهر ترامب الجديد، الذي ينحدر من عائلة لبنانية ثرية، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويحمل 4 جنسيات بينها الأمريكية.

جدير بالذكر أن بولس شارك في حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة الرئيس ترامب في البيت الأبيض، في ديسمبر 2019، كما أمضى حفل رأس السنة مع تيفاني في منتجع ترامب مارالاغو بفلوريدا.