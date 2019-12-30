استرالية تحصل على الرخصة في عمر 75 عاماً !

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

حصلت الجدة "ويني سامبي" 75 عاماً من بورت هيدلاند غرب أستراليا على ترخيصها المؤقت لأول مرة الأسبوع الماضي، إلا أن مقربون من الجدة يشيرون إلى أنها تأخرت كثيراً في الحصول عليها.

وأصرت الجدة الحصول على رخصة السياقة حتى يسهل عليها الذهاب إلى الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة لأختها الكبرى المريضة، وصرحت الجدة لقناة الأخبار الأسترالية NITV "كنت أخطط للحصول عليها منذ فترة طويلة ، وأعرف أن الجميع يعتقدون أني أخذتها متأخرة جداً".



وأضافت الجدة سامبي إنها كانت تقود في الحي عندما كانت شابة، إلا أنها لم تهتم أبدًا بالحصول على الرخصة، وكانت الجدة تعتمد على المشي في قضاء حاجاتها اليومية، ولكن بعد تشخيص طبيبها لها بالتهاب المفاصل، بدأت في استخدام "سكوتر" التنقل. وقالت أن "السكوتر" زاد من رغبتها في الحصول على الرخصة.

وساعدت منظمة Bloodwood Tree Association المحلية غير الهادفة للربح ،الجدة في استخراج تصريح لتعلم السياقة. وقالت تانيا هولمان مديرة القيادة في المنظمة:"إن السيدة تعتبر أقدم مشارك في البرنامج".

وأشارت هولمان: "على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في اختبار الكمبيوتر، إلا أن السيدة سامبي اجتازت اختبار القيادة لها من أول محاولة.

وقالت الجدة سامبي: "أنا فخورة بنفسي لتحقيق ذلك. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً ولكني حصلت عليها".