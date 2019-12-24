بالفيديو.. احتفال لتوزيع هدايا عيد الميلاد ينتهي بكارثة في أستراليا

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

انتهت إحدى الفعاليات لتوزيع هدايا عيد الميلاد في مركز تجاري بسيدني، أستراليا بكارثة، بعد أن تدافع المتسوقون وسقطوا على بعضهم البعض خلال محاولتهم التقاط بالونات تحمل قسائم شراء.

وأدى التدافع إلى إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، فيما عالج الإسعاف 12 شخصا داخل المركز.

وتظهر لقطات فيديو تداولتها الأخبار المحلية المتسوقون في مركز ويستفيلد باراماتا وهم يتدافعون للحصول على بالونات تحتوي على قسائم هدايا. وتم جمع البالونات الفضية والذهبية والبيضاء في شباك كبير أُسقط على رأس الحشد، مما أدى إلى تدافع عندما حاول المتسوقون المتحمسون التقاطها.

ويمكن من خلال الفيديو سماع صراخ المتسوقين الذين سقطوا على بعضهم البعض.

وقال مسؤول طبي إن الأشخاص الذين تلقوا العلاج عانوا من "إصابات في الصدر وآلام في الرقبة والظهر بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والدوار.