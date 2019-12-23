هرباً من ضغوط الحياة .. تركب حصاناً لمسافة 4500 كيلومتر

المصدر: د ب ا

أكملت امرأة للتو رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، هربا من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء، بحسب ما جاء في تقارير إخبارية اليوم الاثنين.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الاسترالية بأن ستيف جيبي /27 عاما/ استغرقت سبعة أشهر ونصف في قطع جنوب القارة الاسترالية، من نهر "سنووي ريفر" في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، وحتى نهر "مارجريت" جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية.

ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال أو تحطيم أرقام قياسية أو حتى تحقيق دعاية، ولكنها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية.

وقالت جيبي لشبكة "إيه بي سي": "يرغب الجميع أن يكونوا في سلام، ويرغبون في هذا الهدوء، وهذا هو ما تمكنت من العثور عليه".

وكان أكبر ما يشغل بال جيبي أثناء عبورها الفضاء الشاسع في صحراء أستراليا الوسطى، هو البحث الذي لا ينتهي عن ماء من أجل جواديها، ريتشارد وتيكلز.

وقد أطلقت جيبي /27 عاما/ مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء رحلتها، ما مكنها من العثور على أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى العشاء والاستحمام. وقد ساعدها أحد الأشخاص لعبور صحراء نولاربور، بسيارة تحمل قشا وماء.

وتتطلع جيبي الآن إلى قطع أنحاء أمريكا الشمالية على ظهر جواد.