جهاز المشروبات في مطاعم ماكدونالدز يقتل عاملين

المصدر: رويترز

قال المدير العام للشركة المشغلة لمطاعم ماكدونالدز في بيرو في تصريح للتلفزيون المحلي إن جهاز المشروبات بالمطعم الذي شهد وفاة اثنين من عماله صعقا بالكهرباء قبل أيام واجه عطلا كهربيا لم يتم إبلاغ إدارة الصيانة به.

واحتشد أقارب العاملين ونحو 80 شخصا آخرين للاحتجاج ضد ماكدونالدز في إحدى ضواحي العاصمة ليما يوم السبت.

وقال خوسيه اندريد المدير العام لشركة اركوس دورادوس بيرو المالكة لامتياز مطاعم ماكدونالدز في بيرو في تصريح لمحطة "كنال إن" التلفزيونية "المعلومات، للأسف، تقول إن الجهاز لم يكن يعمل وأصاب الناس بصدمات كهربائية ولم يعرف بذلك سوى المدراء المحليين ولم يتم تصعيد المسألة من أجل اتخاذ إجراء فوري".

وذكرت الشرطة أن العاملين كارلوس جابرييل (19 عاما)، وألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما) توفيا صعقا بالكهرباء يوم الأحد الماضي في حي بوبلو ليبر بالعاصمة ليما خلال عملهما في تنظيف مطبخ المطعم.

ورفع المحتجون لافتات تحمل صور الاثنين وشعارات تقول "العدالة لألكسا وجابرييل".

وكانت شركة أركوس دورادوس المالكة والمشغلة لمطاعم ماكدونالدز في أمريكا اللاتينية قالت يوم الأربعاء إنها أغلقت مطاعمها في بيرو وعددها 29 مطعما لمراجعة معايير السلامة.