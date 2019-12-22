بالفيديو.. يحدث «بركانا» في منزله لتحقيق أكثر مشاهدة على يوتيوب

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أظهرت لقطات فيديو نشرها مستخدم على يوتيوب انفجارا كبيرا في الفناء الخلفي لمنزله الواقع في كاليفورنيا بعدما قام بمزج مكونات كيميائية لإحداث رغوة كثيفة انفجرت مثل البركان وامتدت لمساحة 200 متر مكعب.



وحاول الشاب المشاركة في تجربة لتحدٍ جديد انتشر مؤخرا على يوتيوب بعنوان "تحدي معجون أسنان الفيل" بهدف تحقيق أكبر عدد مشاهدة، وقد حقق الشاب بالفعل أكثر من 1.1 مليون مشاهدة وجذب فضول المشاهدين الذين رغبوا في معرفة المواد التي استخدمها لتحقيق "البركان الرهيب".

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع الديلي ميل البريطاني، أراد كل من دافيد دوبريك ونيك أوهاس، التفوق على مهندس ناسا السابق مارك روبر في تجربة "معجون أسنان الفيل".

واستخدم أوهاس لتحقيق التجربة مادة بيروكسيد الهيدروجين، وملون الطعام والصابون وأضاف يود البوتاسيوم وبعد مزج هذه المواد مع بعضها البعض، نتج خليط من غاز الأكسجين الذي بدأ يتزايد بشكل سريع ليحدث لاحقا انفجار كبيراً من الرغوة.

وأحدث الانفجار رغوة كثيفة امتدت لمساحة 200 متر مكعب في الفناء الخلفي لمنزل أوهاس. وأظهرت اللقطات الرغوة الزرقاء وهي تنتشر على نطاق واسع وكأنها حمم بركانية.

وأوضح أوهاس أن الخليط صديق للبيئة مما يعني أنه لن يتلف أي أسطح أو أوراق شجر قد يتسرب إليها.