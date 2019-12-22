العثور على جثة داخل مسجد بمكة المكرمة

قالت صحيفة "سبق" الإلكتروني إن شرطة مكة المكرمة تلقت بلاغًا من مواطن سعودي يفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية بمكة المكرمة، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه.

وبعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف على الجثة من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه.

وفتحت الشرطة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، تحقيقًا في الحادث.

وما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.