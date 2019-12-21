طبيبة تسافر 200 كيلومتر لـ 10 سنوات لمعالجة المرضى مجاناً

المصدر: البيان الإلكتروني

خصصت دو رونغ هوي، الطبيبة المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي منذ العام 2009، يوم السبت الأخير من كل شهر لتقديم العلاج المجاني للمرضى، حيث تقوم بقيادة سيارتها الخاصة بنفسها لأكثر من 200 كيلومتر لتقديم العلاج للمحتاجين.

قامت الطبيبة بـ 120 رحلة قيادة خلال عشر سنوات، وعالجت أكثر من 3000 مريض. أما بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من صعوبة الحركة، فإن الطبيبة دو تقصدهم في منازلهم حتى في المناطق الجبلية، تحمل صندوق الدواء في يدها وتسعى لتخفيف الآلام عن عدد لا يحصى من المرضى، بحسب (CGTN).

فبعد الانتهاء من العمل في يوم الجمعة الأخير من كل شهر، تغادر الطبيبة دو مستشفى الأمراض التنفسية بمدينة ووهان وتتوجه إلى مسقط رأسها الواقع في ضاحية محافظة تونغتشنغ بمقاطعة هوبي جنوبي الصين، حيث تقود سيارتها الخاصة بنفسها لمدة حوالي ثلاث ساعات. وقبل الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي، تكون الطبيبة دو موجودة عند بوابة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمحافظة تونغتشنغ في الوقت المحدد. وقبل ذلك، يكون العديد من المرضى الذين يعيشون بالقرب من المحافظة قد وصلوا إلى العيادة الخاصة للوقاية من التدرن الرئوي وعلاجه، والتي تبلغ من مساحتها حوالي 20 مترا مربعا.

هؤلاء المرضى متيقنون تماما من أن الطبيبة دو ستأتي بالتأكيد، فهي لم تتأخر عن موعدها منذ أن بدأت هذه المهمة قبل عشر سنوات: تقوم الطبيبة دو بحجز المواعيد مع القرويين مقدما كل شهر للعلاج المجاني للمرضى الذين يعانون من مرض السل من 11 بلدة في المحافظة.

يقول ليوكوي، المسؤول في العيادة الخاصة للوقاية من التدرن الرئوي وعلاجه التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمحافظة تونغتشنغ، إنه من عام 2016 إلى عام 2019، تم علاج المئات من المرضى بفضل مساعدة الطبيبة دو بالفعل.