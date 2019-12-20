بالفيديو.. الصوماليون يحاربون الجراد بأكله!

المصدر: د ب ا

بدأ سكان بلدة تقع بوسط الصومال، محاصرة بالجراد، في استخدام أسلوب غير تقليدي لمحاربة هذه الحشرة المدمرة، ألا وهى أكلها!

وشرع سكان بلدة أدادو فى أكل حشرات الجراد، التى غزت بلدتهم ومناطقهم الريفية.

وانتشرت صور السكان وهم يطهون هذه الحشرات ويتناولونها على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون على نطاق واسع.

ووصف بعض السكان هذه الحشرات بأنها "شهية".