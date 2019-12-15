ماليزيا تخطط لتطعيم زوارها الأجانب

المصدر: د ب أ

أعلن المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله أن بلاده ستقوم بتطعيم زوارها الأجانب في محاولة لمنع انتشار الأمراض المعدية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الأحد.

ونقلت برناما عن نور هشام قوله إن وزارة الصحة ستسعى للتوصل إلى تعاون مع اليونيسيف للحصول على إمدادات مدعمة من التطعيمات كما تخطط للعمل مع الفلبين لتأمين علاجات أقل تكلفة.

يشار إلى ان ما يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة من زوار ماليزيا الأجانب، وخاصة بولايتي صباح وساراواك في جزيرة بورنيو، يدخلون البلاد دون فحص طبي مما أثار مخاوف بشأن وضع التطعيم، وفقا للتقرير.

وأكدت ماليزيا الأسبوع الماضي أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف من انتشار المرض في جميع أنحاء المنطقة بعد إعلان الفلبين عن ظهور الوباء في سبتمبر الماضي.