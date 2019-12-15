35 جنيها تكشف زواج ملكة جمال بريطانية من داعشي

بعد زواج داعشي أقيم "رقمياً" على الإنترنت، واجهت ملكة جمال بريطانيا للمراهقات والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، تهمة "تمويل الإرهاب"، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام في البلاد.

ووفقاً لموقع العربية نت، اعتقلت أماني نور البالغة من العمر 21 عاما بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة، وكانت الشابة قد تزوجت من مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش" في حفل أقيم على الإنترنت، وأصبحت مدانة بعد تقديمها مبلغا ماليا قدره 35 جنيها إسترلينيا لجماعة إرهابية.

وتزوجت نور من الإرهابي الداعشي حكيم، الذي كان يرسل لها رسائل في عيد ميلادها العشرين عبر الإنترنت، وجعلها تخطط للانضمام إليه في سوريا، حيث عثرت الشرطة بعد مداهمة منزل الفتاة على تذكرة طيران إلى تركيا، حيث كانت ستتوجه من هناك إلى سوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع.

كما عثرت الشرطة أيضا على رسائل بينها وبين رجل يدعى كريم سينت، وامرأة أخرى تدعى فيكتوريا ويبست، تمت إدانتهما بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب.

ونفت ملكة الجمال أمام القضاء تقديم تبرعات غير مشروعة بقيمة 35 جنيها إسترلينيا للمساعدة في تمويل الإرهاب باستخدام اسم مستعار، وادعت بأنها اعتقدت أن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا.

في حين نظر القاضي وهيئة المحلفين لملف الفتاة الجنائي قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، حيث تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.

إلى ذلك تم تحديد جلسة بتاريخ 20 من شهر ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.