وفاة حفيدي وزير مصري سابق بسبب شاحن الهاتف

المصدر: البيان الإلأكتروني

توفي حفيدا وزير التنمية المحلية المصري الأسبق، محسن النعماني، نتيجة حريق بسبب شاحن الهاتف المحمول، في الرياض.

وذكر موقع "أخبار اليوم" أن جثماني الطفلين المصريين وصلا صباح اليوم إلى القاهرة، على طائرة مصر للطيران القادمة من المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الطفلين هنا خالد سماحة (11 سنة)، وسليم خالد سماحة (9 سنوات)، وهما حفيدا وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق اللواء محسن النعماني، وأبناء شقيقة الإعلامية الدكتورة نرمين النعماني في التلفزيون المصري.

وتبين أن سبب الوفاة هو حريق نتج عن ماس كهربائي، من شاحن الهاتف المحمول في الغرفة التي يقيم فيها الطفلان.