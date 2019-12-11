شاهد.. تصادم مرعب لأكثر من 50 سيارة في أمريكا بسبب الثلوج

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب السقوط الكثيف للثلوج، وانعدام الرؤية، إلى وقوع حادث سير مرعب، تصادمت فيه أكثر من 50 سيارة وشاحنة على طريق سريع في ولاية أيوا الأمريكية.

ويظهر فيديو الُتقط للحادث اصطدام الشاحنات واعتراضها سبيل باقي السيارات، التي عجزت عن التوقف المفاجئ نتيجة انزلاق إطاراتها على الطريق المغطى بالثلوج.

وقالت السلطات الأمريكية إن شخصاً على الأقل أصيب إصابة خطرة جراء الاصطدام الكبير، كما تم إغلاق الطريق حتى إخلائه من السيارات المصطدمة خشية من تفاقم الحادث، وفق "يورونيوز".

شاهد.. تصادم مرعب لأكثر من 50 سيارة في أمريكا بسبب الثلوجhttps://t.co/yXVmRaMygJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PoF0xc9L6x — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2019