سائق مسن يقود في الإتجاه الخطأ لمسافة 24 كيلومترا

المصدر: د ب أ

قاد رجل يبلغ من العمر 87 عاما سيارته في الاتجاه الخاطئ لمدة نصف ساعة على أحد الطرق السريعة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.



وذكرت الشرطة إن سائق السيارة اختلط عليه الأمر فيما يبدو بين مخرج ومدخل للطريق السريع بالقرب من مدينة ماركتريدفيتس مساء أمس الأحد.



وقامت الشرطة بوضع حواجز على الطريق، ما أدى إلى إنهاء القيادة في الاتجاه الخاطئ بعدما قطع السائق مسافة 24 كيلومترا.



وقبل ذلك، حاول رجال الشرطة دون جدوى إعطاء الرجل إشارة من سيارات موازية له.

ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات.