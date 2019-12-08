شاهد.. مطعم إندونيسي ينظف أقدام زبائنه بطريقة غريبة!

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

اعتمد مطعم في يوجياكارتا بإندونيسيا طريقة غريبة للترفيه عن رواده، إذ حول الأرضية إلى حوض للأسماك الصغيرة.

يحتوي المطعم على طاولات وكراسي موضوعة في حمام سباحة حيث يصل الماء إلى الكاحلين. وتسبح أسماك الـ "جارا روفا" الصغيرة بكل حرية بين الزبائن.

وإضافة إلى تناول الطعام المحلي الشهي، يستمتع العملاء بجلسة علاج وتنظيف لجلد الأقدام، فهذه الأسماك الصغيرة تقوم بأكل الجلد الميت، دون أن تسبب للزبائن أي أذى.