نمر يلتهم رجلاً في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل الإعلام المحلية الإندونيسية اليوم الجمعة أنه تم العثور على مزارع مقطع الأوصال بعد التعرض على ما يبدو لهجوم من نمر سومطري نادر في حقل البن الخاص به في إقليم سومطرة الجنوبية بالبلاد.

وأفادت وكالة أنباء أنتارا الرسمية بأن أقارب الضحية ويدعى يوديانساه هاريانتو قالوا إنهم كانوا يبحثون عنه منذ يوم الاثنين عندما لم يعد إلى المنزل بعد يوم من العمل في الحقل.

وأسفرت عملية بحث في البداية عن العثور على مزارع آخر مصاب في هجوم نمر. وعلى بعد نحو 200 متر جرى العثور على قطع بشرية تنتمي لهاريانتو، بحسب مارتياليس بوسبيتو، رئيس وكالة الحفاظ على الطبيعة بمنطقة لاهات في سومطرة الجنوبية.

وشاهد القرويون أيضا نمراً يوجد على فمه دم بالقرب من مسرح الهجوم المشتبه به.

ونُقل عن بوسبيتو القول: "استنادا إلى المعلومات التي تلقيناها، يعد الموقع الذي جرى العثور فيه على جثة يانتو جزءا من الغابة المحمية حيث تعيش النمور".

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها في الإقليم خلال أقل من شهر. وكان مزارع بن آخر قد قتل في مقاطعة لاهات في 17 وفمبر الماضي.

