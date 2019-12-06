حقيبة نسائية تثير الذعر بمركز اتصالات في مصر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

حالة من الذعر أصيب بها المواطنون والعاملون في مركز اتصالات ميت غمر بالدقهلية في مصر، جراء انطلاق صفارات الإنذار بالحريق داخل المركز، متأثرة بدخان تصاعد من حقيبة إحدى المراجعات، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وجاء في تقرير للشرطة حول الحادث، أن "أمن الدقهلية تلقى بلاغا يفيد أنه أثناء تواجد إحدى السيدات وهي مهندسة (47 عاما)، ومقيمة في بندر ميت غمر، وتقديمها معاملة لتركيب هاتف أرضي، خرجت أدخنة كثيفة من حقيبة يدها".

وأضاف التقرير، أنه "وبالفحص تبين احتراق بطارية هاتفها المحمول"، وجرى التحفظ على الحقيبة والبطارية والهاتف.

 

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