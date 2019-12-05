اختناق 63 طالبة .. بسبب قطة نافقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت محاولات إدارة إحدى المدارس للتخلص من جثة قطة عن اختناق عشرات الطالبات.

وأفاد سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، شمالي مصر، بوقوع حالات اختناق بين طالبات المدرسة الثانوية الفنية للبنات في شربين، وصلت إلى 63 حالة، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.

وتابع مكي، بعد انتقاله لمعاينة الطالبات بالمستشفى، قائلا إن السبب وراء حالات الاختناق بعد الاستماع للموجودين وجود قطة نافقة "ميتة"، ومحاولة عمال المدرسة التطهير بمبيد تسبب في اختناق 6 طالبات في البداية، وتوالى الأمر حتى انتقلت للمستشفى 63 طالبة، ويتم تقديم الخدمة الطبية لهن.