السجن مدى الحياة لرجل قتل طالبة وألقى جثتها من الطابق العشرين

المصدر: د ب أ

يواجه رجل السجن مدى الحياة بعد أن أصدرت محكمة تركية حكما عليه بسبب قتل طالبة، وهي جريمة أثارت غضبا في مختلف أنحاء البلاد.

فقد أصدرت محكمة أنقرة حكما بالسجن مدى الحياة على تشغطاي اكسو بسبب "القتل العمد" للطالبة، شولي تشيت (23 عاما) في مايو 2018 ، طبقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

وحُكم على اكسو بشكل منفصل بالسجن 12 عاما ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكانت الطالبة تشيت قد تعرضت للاغتصاب والضرب حتى الموت وتم إلقاء جثتها من الطابق العشرين من مبنى مرتفع في أنقرة، طبقا للائحة الاتهام.

وكان قد حكم على مدع عليه ثان كان في الشقة وهو بيرك أكاند بالسجن 18 عاما وتسعة أشهر بسبب مساعدة أكسو.