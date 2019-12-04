طرق مبتكرة لاستخدام مواد غذائية تجاوزت تاريخ الصلاحية

المصدر: د ب أ

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين. هل هذا يعني أنه يجب التخلص منه؟

يجيب خبراء التغذية الألمانية على هذا السؤال بالنفي. إذ تقول يانينا ديلب من مبادرة "أفضل من أن يتم التخلص منها": "إذا ما كان يبدو جيدا من حيث الشكل والرائحة والمذاق، لايزال يمكن تناوله".

وتساعد بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد "يفضل الاستخدام قبله" وكذلك إلى تاريخ الصلاحية. وتقول ديلب: "التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله ليس تاريخ التخلص من المنتج الغذائي وبالتالي نرحب بالمبادرات التي تساعد في توضيح هذا".

وفيما يلي بعض اقتراحات الخبراء بشأن كيفية استخدام بعض المنتجات التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها:

البطاطس: هل لديك كمية من البطاطس المنسية التي نبتت لها براعم؟ لايزال يمكن استخدامها في بطاطس مهروسة كريمي رائعة.

زيت الطهي: يمكن الحفاظ على زيت الطهي طازجا لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه. وإذا ما بدأ يتجمد لا تقلق، فهذا يحدث جراء البرد وسوف يعود إلى طبيعته مجددا إذا ما ظل قليلا خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

البيض: لا يجب أن ينتهي الحال بالبيض المنتهي الصلاحية في سلة المهملات. فربما لم يعد ملائما لاستخدامه في إعداد التيراميسو، ولكن لايزال رائعا في الخبز. لاختبار مدى طزاجة البيض ضعه في كوب مليء بالماء. البيضة الطازجة سوف تغرق وسوف ترقد على جانبها. ولكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع الكوب، فسوف تكون أقدم قليلا، ولكن لايزال يمكن استخدامها. وإذا ما طفت على وجه الكوب فيجب التخلص منها.