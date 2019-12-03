عمرو موسى ناعياً شعبان عبد الرحيم: خلط الفن بالسياسة بطرافة

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الدبلوماسي المصري عمرو موسي وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي وافته المنية، اليوم (الثلاثاء).

وقال موسى في حسابه على «تويتر»: «رحم الله شعبان عبد الرحيم. كان مصرياً طيباً يعيش ويؤدي ويمتع. كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤدياً من نوع خاص... بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة.... خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة، مكاناً في قلوب المصريين. رحمه الله».

رحم الله شعبان عبد الرحيم .كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع . كا ن يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص....بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة..

خليط حفر لشعبان،مع هييييته الشهيرة ،مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله — Amre Moussa (@amremoussa) December 3, 2019

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