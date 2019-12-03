وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الثلاثاء الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عاماً

وأكّد نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، بحسب وسائل إعلام مصرية، وفاة والده في مستشفى المعادي العسكري.

يشار إلى أن عبد الرحيم كان قد أحيا إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته بمشكلة في العظام .

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه وعندما سئل عن ذلك قال: "أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي" .

وأعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى.

واشتهر الفنان شعبان بعدد من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.