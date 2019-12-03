تعرضت لموقف محرج .. فخسرت 70 كلغم من وزنها

لجأت سيدة بريطانية لاتباع حمية قاسية خسرت من خلالها 70 كيلوغراماً من وزنها، بعد أن تعرضت لموقف محرج في القطار.

وكانت شيلي ريبونز (40 عاماً) مسافرة إلى العمل، عندما أدركت أنها عالقة في المقعد وهي تحاول النهوض، وكان عليها أن تطلب من الركاب مساعدتها، وانتهى بها المطاف إلى الانتظار أربع محطات، قبل أن تتمكن من تحرير نفسها من المقعد، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وقالت شيلي التي كانت تشعر بالحرج والرعب "عندما حاولت النهوض، لم أتمكن من ذلك، وكان هناك راكبان على جانبي، مما يعني أنني بقيت محتجزة في المنتصف".

وأضافت "اضطررت إلى السفر أربع محطات إضافية، حتى نهض أحد الراكبين، وتمكنت من النهوض من تحت مسند الذراع. فوعدت نفسي في ذلك الوقت والدموع تملأ عيني أنني لن أشتري ملابس مقاس 28 ثانية".

ومنذ ذلك الحين، تعهدت شيلي بإصلاح أسلوب حياتها ونظامها الغذائي واتباع روتين صحي، وتوقفت عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة السكرية التي اعتادت عليها.

وكان برنامج إنقاص الوزن نقطة تحول بالنسبة لها، مما أدى إلى تغيير شامل في حياتها وعلاقتها بالطعام إلى الأبد.

وترتاد شيلي الآن صالة الألعاب الرياضية كل يوم قبل العمل، وستشارك في ماراثون لندن في أبريل المقبل لجمع الأموال لصالح جمعية راينبو ترست الخيرية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.