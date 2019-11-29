إصابة 67 شخصاً بعدوى القولون بسبب الخس في أمريكا

المصدر: وكالات

أعلن مركز منع والسيطرة على الأمراض الأمريكي أن خس الرومين مسؤول عن 67 حالة إصابة بعدوى في القولون انتشرت في 19 ولاية أمريكية.

وذكر المركز أن المسؤولين يفحصون خس الرومين الذي تمت زراعته في ساليناس بولاية كاليفورنيا وحذر المستهلكين من تناوله كما حذر تجار التجزئة من بيع أي زراعات من المنطقة المذكورة.

وطالب المركز التجار والمستهلكين بالتأكد من العلامة التجارية التي توضح منشأ خس الرومين عند الشراء وطالبت المستهلكين بعدم تناول السلعة المذكورة في حالة ما كشفت البيانات عن زراعتها في ساليناس والتخلص منها لو كان قد تم شراؤها في وقت سابق.

وطالبت المستهلكين بالإبلاغ عن أي سلعة لا تحمل بيانات المنشأ وعدم تناولها على الإطلاق.

يذكر أن المصابين بالعدوى تتراوح أعمارهم من 3 إلى 89 عاما وتم نقل 39 منهم للمستشفيات لتلقى العلاج، كما أصيب ثلاثة أشخاص بفشل كلوي.